Обновить open cart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Всем привет, срочно нужна помощь

1. обновить опен карт с 1.5 до 2.3 - в магазине есть товары, но сам магазин не рабочий

2. поставить тему - купленнная

пишите сразу же в скайп

8 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров