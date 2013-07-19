Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и ...
Доработать сайт на wordpress
Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна.
- В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоев
- В плагине Ess. grid доработать skin
- Доработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии с адаптивным отображением)
- Выровнять расстояния между текстом и настроить адаптивное отображение текста с помощью @media screen
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