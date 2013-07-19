Доработать сайт на wordpress

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок192 просмотра

Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна.

  • В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоев
  • В плагине Ess. grid доработать skin
  • Доработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии с адаптивным отображением)
  • Выровнять расстояния между текстом и настроить адаптивное отображение текста с помощью @media screen
Образец сайта в прикрепленных файлах.
WordPress
8 лет назад
dus-f
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров