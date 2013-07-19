Разработка темы Wordpress по картинке

Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и на планшетах и на десктопах, одним словам адаптив. Дизайн почти примитивный, вся фишка в натяжке дизайна на тему и адаптивности, плюс несколько фишек при наведении на статью по hover должно появляться превью статьи. Картинки дизайна приложены к проекту. Логотип остается от сайта Biz-Invest. Записи должны выводить в хронологическом порядке. Ваши предложения и цены.