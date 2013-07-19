Нужно на сайте, предоставляющем услуги добавить новый тарифный пакет, услугу. Видоизменить главную. CMS Joomla 1.5.26 Stable
Разработка темы Wordpress по картинке
Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и на планшетах и на десктопах, одним словам адаптив. Дизайн почти примитивный, вся фишка в натяжке дизайна на тему и адаптивности, плюс несколько фишек при наведении на статью по hover должно появляться превью статьи. Картинки дизайна приложены к проекту. Логотип остается от сайта Biz-Invest. Записи должны выводить в хронологическом порядке. Ваши предложения и цены.
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