Нужно создать магазин на Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок209 просмотров

Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон).

Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI

ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42

Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть)

Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику работы.

Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро.Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.

Opencart
8 лет назад
viviza
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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