WP изменения в дизайне

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на сайте   на главной и в Наша история

описание объектов состоит из большого фото  и под ним лента из маленьких .

Реализовано сейчас на плагине Master Slider  

здесь и нужна коррекция  :

1 . ленту из маленьких фото под большой нужно заменить  на  4 фото в ряд ряды друг под  другом 

2. это реализовано сейчас и должно остаться  - при нажатии на маленькое фото , оно плавно увеличивается  , при увеличении должно фото должно оставаться четким .  Одновременно оно появляется в большом окне с фото . 

3. Большое окно с фото  при нажатии на него  должно увеличиваться до  размера 70 % экрана , фон   - прозрачныйв этом большом фото  нужна навигация  вперед - назад  с переключением на другие фото  и крестик - закрыть

И нужно попробовать убрать лоадер при загрузке страниц  и сравнить скорость загрузки сайта .  Сейчас периодически наблюдаем медленную загрузку  Главной в Safari .  Ищем способ ускорить

WordPress
8 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anatoliyu
Анатолий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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anatoliyu
Анатолий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад