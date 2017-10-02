WP изменения в дизайне

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описание объектов состоит из большого фото и под ним лента из маленьких .

Реализовано сейчас на плагине Master Slider

здесь и нужна коррекция :

1 . ленту из маленьких фото под большой нужно заменить на 4 фото в ряд ряды друг под другом

2. это реализовано сейчас и должно остаться - при нажатии на маленькое фото , оно плавно увеличивается , при увеличении должно фото должно оставаться четким . Одновременно оно появляется в большом окне с фото .

3. Большое окно с фото при нажатии на него должно увеличиваться до размера 70 % экрана , фон - прозрачныйв этом большом фото нужна навигация вперед - назад с переключением на другие фото и крестик - закрыть

И нужно попробовать убрать лоадер при загрузке страниц и сравнить скорость загрузки сайта . Сейчас периодически наблюдаем медленную загрузку Главной в Safari . Ищем способ ускорить