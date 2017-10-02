Senior full-stack web developer

Решаю проблемы клиента на пути к созданию сайта мечты. Качественно подхожу к каждому требованию, помогу подобрать дизайн, дам советы со своего опыта, а его у меня больше 7 лет в сфере IT.

О себе:

Работал в крупных IT компаниях в Украине на протяжении 5 лет.

За это время работодатели увидели во мне следующие качества:

Дисциплина,

Целеустремленность,

Результативность,

Эффективность,

Качество.

Front-end: HTML5, CSS3, Bootsrap 4 (responsive view), JavaScript, JQuery, AJAX, Websockets

Back-end: Laravel 8(PHP)/Wordpress (в зависимости от типа проекта), MySQL, NodeJS, Github, Unit tests.

В дополнение могу сказать, что ваш проект будет поддерживаемым, быстрым и отказоустойчивым. Так же отдельно слежу за кросс-браузерностью. Использую объектно-ориентированный подход и модель MVC.

Оплата может быть поэтапно (за выполненную часть, которую я вам предоставляю), либо 50% предоплата в начале и 50% в конце проекта.

Связь со мной:

Telegram: @jwr001

Почта: [email protected]

Либо личное сообщение на сайте.

Буду рад выполнить вашу работу качественно и в установленные сроки!