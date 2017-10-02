anatoliyu

Анатолий anatoliyu

 
27 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Senior full-stack web developer

Решаю проблемы клиента на пути к созданию сайта мечты. Качественно подхожу к каждому требованию, помогу подобрать дизайн, дам советы со своего опыта, а его у меня больше 7 лет в сфере IT.

О себе:

Работал в крупных IT компаниях в Украине на протяжении 5 лет.

За это время работодатели увидели во мне следующие качества:

  • Дисциплина,
  • Целеустремленность,
  • Результативность,
  • Эффективность,
  • Качество.
Стек:

Front-end: HTML5, CSS3, Bootsrap 4 (responsive view), JavaScript, JQuery, AJAX, Websockets

Back-end: Laravel 8(PHP)/Wordpress (в зависимости от типа проекта), MySQL, NodeJS, Github, Unit tests.

В дополнение могу сказать, что ваш проект будет поддерживаемым, быстрым и отказоустойчивым. Так же отдельно слежу за кросс-браузерностью. Использую объектно-ориентированный подход и модель MVC.

Оплата может быть поэтапно (за выполненную часть, которую я вам предоставляю), либо 50% предоплата в начале и 50% в конце проекта.

Связь со мной:

Telegram: @jwr001

Почта: [email protected]

Либо личное сообщение на сайте.

Буду рад выполнить вашу работу качественно и в установленные сроки!

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLjQueryAjaxNode.js
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Отзывы заказчиков
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
WP изменения в дизайне
Анатолий , несмотря на молодость , показал отличные навыки в работе . Задание понял моментально , всегда был на связи , работу выполнил профессионально , качественно и в срок . Приятно было сотрудничать .
Хороший заказчик! Всегда на связи, качественное ТЗ, быстрая и своевременная оплата. Остались положительные эмоции после работы с Вами. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
antonskyba2304
Антон 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Добавить Bootstrap-классы в HTML
Только положитлеьные эмоции от работы с Анатолием: сделал все по ТЗ, достаточно быстро, был всегда на связи.
Четко составленное ТЗ, быстрая оплата, отзывчивость. С таким человеком приятно работать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#1082
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $100от 10 дней
#478
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 10 дней
#733
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#1438