Решаю проблемы клиента на пути к созданию сайта мечты. Качественно подхожу к каждому требованию, помогу подобрать дизайн, дам советы со своего опыта, а его у меня больше 7 лет в сфере IT.
О себе:
Работал в крупных IT компаниях в Украине на протяжении 5 лет.
За это время работодатели увидели во мне следующие качества:
- Дисциплина,
- Целеустремленность,
- Результативность,
- Эффективность,
- Качество.
Front-end: HTML5, CSS3, Bootsrap 4 (responsive view), JavaScript, JQuery, AJAX, Websockets
Back-end: Laravel 8(PHP)/Wordpress (в зависимости от типа проекта), MySQL, NodeJS, Github, Unit tests.
В дополнение могу сказать, что ваш проект будет поддерживаемым, быстрым и отказоустойчивым. Так же отдельно слежу за кросс-браузерностью. Использую объектно-ориентированный подход и модель MVC.
Оплата может быть поэтапно (за выполненную часть, которую я вам предоставляю), либо 50% предоплата в начале и 50% в конце проекта.
Связь со мной:
Telegram: @jwr001
Почта: [email protected]
Либо личное сообщение на сайте.
Буду рад выполнить вашу работу качественно и в установленные сроки!
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