Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна. В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоевВ плагине Ess. grid доработать skinДоработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии ...
Интернет-магазин на Drupal
1. Установка и настройка интернет-магазина с системой оплаты Liqpay на сайте http://nevmerzhytska.com. Продукт, который будет продаваться - видеоуроки (после покупки - ссылка на почту с доступом просмотра видео прямо на сайте) + скачивание файлов.
2. Небольшая адаптация некоторых страничек под мобильный вариант (размещение текста и картинок при открытии с мобилки)
Принимаю заявки с предложенным бюджетом по каждому пункту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $17Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон). Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42 Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть) Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
на сайте на главной и в Наша история описание объектов состоит из большого фото и под ним лента из маленьких . Реализовано сейчас на плагине Master Slider здесь и нужна ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на неткате, на нём есть модуль для формирования фида для Я.Маркета. Задача через этот модуль сформировать фид на 1 любую категорию и сделать скриншоты, как его настроить. Укажите стоимостьСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Всем привет, срочно нужна помощь 1. обновить опен карт с 1.5 до 2.3 - в магазине есть товары, но сам магазин не рабочий 2. поставить тему - купленнная ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Поставить шрифты и настроить, чтобы на моб, планшете и на пк они отображались так-же как на АИН. Тоесть сейчас шрифты какие-то непонтяные. 1. нужно почистить стили и показать, что ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги. Есть необходимость доделать интеграцию на WP. Сайт частично интегрирован - главная страница и одна внутренняя. Интеграция должна быть реализована максимально администрируемой. При интеграции используем плагин ACF Pro. По ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно установить wordpress на 2 сайта. 1. Установить wp, поставить тему (она уже есть), настроить всё, загрузить импорт микропостов из файла (включая таблицы в json), настроить страницы категорий и постов как в шаблоне. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
22 html шаблона. Рассмотреть вариант натяжки с интернет магазином и без. по цене и срокам. Необходимо натянуть этот шаблон https://www.webfulcreations.com/themes/items?theme=Plumber-HTML Выкинув пару страниц ненужных.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад