Интернет-магазин на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки317 просмотров

1. Установка и настройка интернет-магазина с системой оплаты Liqpay на сайте http://nevmerzhytska.com. Продукт, который будет продаваться - видеоуроки (после покупки - ссылка на почту с доступом просмотра видео прямо на сайте) + скачивание файлов.

2. Небольшая адаптация некоторых страничек под мобильный вариант (размещение текста и картинок при открытии с мобилки)

Принимаю заявки с предложенным бюджетом по каждому пункту.

Drupal
8 лет назад
Kapitoshka81
Татьяна 
43 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$120
4 дня
Крайне не рекомендую работать с этим фрилансером. Взломал админку на сайте! Вместо профессионального программиста я получила хакера. Работу не выполнил. Деньги получил 2/3 от бюджета, 3-я часть была договорена к выплате после тестирования магазина, но интернет-магазин так и не сделал. Был некомпетентен решить некоторые вопросы в ходе работы, обвинил меня в затягивании проекта и затребовал денег за то, что тратит больше дней, чем планировал. В итоге, откатил сделанные изменения на сайте. Дабы не быть голословной, подробнее ниже. 1. Запросил админ доступ на сайт. Потом попросил добавить «управление пользователями», которого не хватало. Я дала. Т.е. права были даны на всё, кроме «управления разрешениями». И я постоянно была на связи, чтобы добавить эти разрешения, куда нужно (анонимам на чекаут в магазине и т.п.). Но ему показалось мало, и, он просто взломал админку, оставив в коде «лазейку», чтобы заходить в админку!!! Также, в ходе работы возникали баги, последний из которых не смог решить и обвинил во всём меня. 1. Указал, что не настроена отправка почты с сайта. Что проблема именно в сервере, на хостинге, а не на сайте, и что нужно с этим кому-то разбираться, а он программист, а не админ. Пришлось искать другого исполнителя, который всего лишь отправил тестовое письмо и отписал, что на хостинге сервер чудесно всё отправляет. В итоге, оказалось всё же была проблема на самом сайте, которую Виктор потом сам же и поправил. Но 1 день потерян и минус доп. 20$ из моего кармана, которые я заплатила другому фрилансеру за «решение проблемы на сервере», которой не было. 2. В процессе работы все basic pages вдруг превратились в товар и не подлежали редактированию без внесения артикула, цены и т.п. При моем замечании это исправил. 3. На финальной стадии проекта, когда я уже оплатила 2/3 суммы (80$), остаток договорились оплатить после тестирования, что магазин работает. Но я не смогла загрузить видеоурок (продукт магазина) на сайт. Сначала Виктор опять отправил меня на хостинг, чтобы разбиралась с лимитом макс. файлов. Из-за этого ещё плюс 1 день. Но, как оказалось, хостинг и лимиты ни при чём, а большие файлы нужно грузить через фтп. Попытался настроить загрузку через фтп сервер, но что-то пошло не так. Загрузка по-прежнему не работала, файлы задваивались в несколько папок, и 1 видео размером 7 Гб забило за раз 30Гб места на сервере. На этом этапе, видя, что с проблемой разобраться не может, Виктор стал требовать больше денег, откатил изменения на сайте и обновил Друпал, чтобы невидно было ничего. 4. Кроме того, с сайта вообще пропала страница с моим контентом (обучение ретуши), которую удалил за компанию со своими изменениями! Обвинил меня в том, что: - он проект рассчитывал сделать за 3 дня, а тут одни простои. Потребовал оплачивать не договоренный бюджет, а за потраченные доп. дни (хотя сам же и затянул). - что у меня ограничения на сервере и он не хочет с этим разбираться (по факту лимитов там нет!). - что я ничего не понимаю в сайтах, поэтому работать со мной он не хочет (я не ITшник и не обязана в этом разбираться) - и вообще, видео 7Гб слишком большое и куда такое грузить (к слову, это адекватный размер для HD видео длительностью 40 минут, где очень важен размер и качество картинки). Написала подробно, т.к. сама выбирала по отзывам и очень жалею, что закрыла глаза на предыдущие 3 негативных отзыва об этом исполнителе. По факту за потраченные мной 100$ (80+20) я получила только адаптацию нескольких страниц под мобильный и кучу нервотрёпки. Интернет-магазина нет.
Только проблема в том что Вы ставите себя выше разработчика, даже если он много сделал, а Вас не было онлайн. Данный проект это Ущемление Прав Разработчика - не было дано всех нужных доступов для нормальной работы. После моей работы проект уже был на заключительной стадии и Вам оставалось только протестировать и запустить проект, но Вы: - не хотели слушать меня, - слушали хостеров(нонеймов каких-то), - слушали своего админа которого по Вашим же словам Вы "не будете ждать пока он вернется с облаков", В итоге: - почта так и осталось не настроена - она не отправлялась от введенного адреса, только от доменного, - Вы ошибочно(обмануты хостингом) теперь убежденны что файлы большого размера грузятся только через FTP, подумайте как же все остальные пользователи грузят десятки Гб на YouTube или подобный сервис, через FTP-менеджер, может FILEZILLA? - потратили деньги и не получили все что хотели. Вы потратили деньги и не получили все что хотели из-за своей никчемной гордости, я то остался с оплатой в 66%, число мне нравится. Я сделал больше чем Вам могло показаться, но мне пришлось все забрать из-за Ущемление Прав Разработчика. P.S.: И это не отзыв это только коммент! Не было доступов к SSH, PhpMyAdmin и главное к админу с uid = 1 в DRUPAL. А это уже Ее сообщения этой гОРДОЙ женщины: _____________________________ что как хотите? вы почту не можете сделать или что? вы на вопрос можете ответить, в конце концов? почему я все клещами вытягиваю!!!!!!Ё вы этот участок не можете сделать? не умеете? не хотите? не получается?!!! откуда я знаю мне копец как "интересно" стопятьсот админов привлекать и программистов искать на каждый участок знаете ли _____________________________ [09.10.2017 15:07:37] vic: через фтп загружать можете? [09.10.2017 15:07:53] Victor N: ну если скажете, как [09.10.2017 15:09:03] Victor N: ой, я посмотрела в вашей админке почему-то не стояли птички в разделе видео [09.10.2017 15:09:13] Victor N: я не удаляла, не знаю почему [09.10.2017 15:09:14] Victor N: проставила [09.10.2017 15:09:21] Victor N: это оно? [09.10.2017 15:16:17] Victor N: так, анонима попробовала использовать, товар кликнула купить, пришло на мейл 2 письмо 1 с уведомлением о заказе, второе о регистрации и разовой ссылкой на смену пароля. теперь, собственно, надо протестить реальную оплату через ликпей, и то, как после оплаты приходит ссылка на сами видеоматериалы. для этого мне, наверно, придется загрузить эти свои видео (их всего 2) и открыть в меню, чтобы ликпей их увидел на сайте и подключил систему с возмещением правильно? ____________________________ P.S.S: Она мне напомнили женщину с клипа Ленинград — Ч.П.Х. "Что вы, тетя, мнете тити! Если выпить Вы хотите, то берите водки литер." https://youtu.be/75JjflWKs98 P.P.P.S: Я не расторгал работу, убрал только то что по моему мнению не оплачено, у меня все осталось, я не удалял все что хотелось. Но Эта тьотя забрала все доступы, восстановила резервную копию, я так думаю, даже свою страницу убрала восстановлением: --------4. Кроме того, с сайта вообще пропала страница с моим контентом (обучение ретуши), которую удалил за компанию со своими изменениями! ... убрала и обвинила меня в этом, так действуют некомпетентные заказчики. Далее написала свой отзыв, теперь получай мой!!!

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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