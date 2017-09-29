Интернет-магазин на Drupal

Крайне не рекомендую работать с этим фрилансером. Взломал админку на сайте! Вместо профессионального программиста я получила хакера. Работу не выполнил. Деньги получил 2/3 от бюджета, 3-я часть была договорена к выплате после тестирования магазина, но интернет-магазин так и не сделал. Был некомпетентен решить некоторые вопросы в ходе работы, обвинил меня в затягивании проекта и затребовал денег за то, что тратит больше дней, чем планировал. В итоге, откатил сделанные изменения на сайте. Дабы не быть голословной, подробнее ниже. 1. Запросил админ доступ на сайт. Потом попросил добавить «управление пользователями», которого не хватало. Я дала. Т.е. права были даны на всё, кроме «управления разрешениями». И я постоянно была на связи, чтобы добавить эти разрешения, куда нужно (анонимам на чекаут в магазине и т.п.). Но ему показалось мало, и, он просто взломал админку, оставив в коде «лазейку», чтобы заходить в админку!!! Также, в ходе работы возникали баги, последний из которых не смог решить и обвинил во всём меня. 1. Указал, что не настроена отправка почты с сайта. Что проблема именно в сервере, на хостинге, а не на сайте, и что нужно с этим кому-то разбираться, а он программист, а не админ. Пришлось искать другого исполнителя, который всего лишь отправил тестовое письмо и отписал, что на хостинге сервер чудесно всё отправляет. В итоге, оказалось всё же была проблема на самом сайте, которую Виктор потом сам же и поправил. Но 1 день потерян и минус доп. 20$ из моего кармана, которые я заплатила другому фрилансеру за «решение проблемы на сервере», которой не было. 2. В процессе работы все basic pages вдруг превратились в товар и не подлежали редактированию без внесения артикула, цены и т.п. При моем замечании это исправил. 3. На финальной стадии проекта, когда я уже оплатила 2/3 суммы (80$), остаток договорились оплатить после тестирования, что магазин работает. Но я не смогла загрузить видеоурок (продукт магазина) на сайт. Сначала Виктор опять отправил меня на хостинг, чтобы разбиралась с лимитом макс. файлов. Из-за этого ещё плюс 1 день. Но, как оказалось, хостинг и лимиты ни при чём, а большие файлы нужно грузить через фтп. Попытался настроить загрузку через фтп сервер, но что-то пошло не так. Загрузка по-прежнему не работала, файлы задваивались в несколько папок, и 1 видео размером 7 Гб забило за раз 30Гб места на сервере. На этом этапе, видя, что с проблемой разобраться не может, Виктор стал требовать больше денег, откатил изменения на сайте и обновил Друпал, чтобы невидно было ничего. 4. Кроме того, с сайта вообще пропала страница с моим контентом (обучение ретуши), которую удалил за компанию со своими изменениями! Обвинил меня в том, что: - он проект рассчитывал сделать за 3 дня, а тут одни простои. Потребовал оплачивать не договоренный бюджет, а за потраченные доп. дни (хотя сам же и затянул). - что у меня ограничения на сервере и он не хочет с этим разбираться (по факту лимитов там нет!). - что я ничего не понимаю в сайтах, поэтому работать со мной он не хочет (я не ITшник и не обязана в этом разбираться) - и вообще, видео 7Гб слишком большое и куда такое грузить (к слову, это адекватный размер для HD видео длительностью 40 минут, где очень важен размер и качество картинки). Написала подробно, т.к. сама выбирала по отзывам и очень жалею, что закрыла глаза на предыдущие 3 негативных отзыва об этом исполнителе. По факту за потраченные мной 100$ (80+20) я получила только адаптацию нескольких страниц под мобильный и кучу нервотрёпки. Интернет-магазина нет.