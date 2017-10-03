Нужно будет создать блог на WP

Как такового ТЗ нет - все будет обсуждаться в процессе по скайпу. Но и сложного отже ничего нет, нужно будет подобрать адаптивный бесплатный шаблон бизнес-тематики и настроить и подверстать его.

При настройке нужно будет использовать фирменные шрифты и цвета.

Чтоб поиск работал - самый обычный блог в общем, можно его наполнить шаблонными статьями lorem ipsum.

В заявке указывайте адекватные сроки. По сути на это больше 2-х дней не должно уйти. А также варианты шаблонов open source.