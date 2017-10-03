Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить. Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново. На данный момент необходимо ...
Создать блог на WP
Нужно будет создать блог на WP
Как такового ТЗ нет - все будет обсуждаться в процессе по скайпу. Но и сложного отже ничего нет, нужно будет подобрать адаптивный бесплатный шаблон бизнес-тематики и настроить и подверстать его.
При настройке нужно будет использовать фирменные шрифты и цвета.
Чтоб поиск работал - самый обычный блог в общем, можно его наполнить шаблонными статьями lorem ipsum.
В заявке указывайте адекватные сроки. По сути на это больше 2-х дней не должно уйти. А также варианты шаблонов open source.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $17
Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна. В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоевВ плагине Ess. grid доработать skinДоработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести интернет-магазин из shopyfi на inSalesСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Детальнюю информацию можете получить на скайпе Оставляйте Ваш скайп. Я с Вами свяжусь....Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Установка и настройка интернет-магазина с системой оплаты Liqpay на сайте http://nevmerzhytska.com. Продукт, который будет продаваться - видеоуроки (после покупки - ссылка на почту с доступом просмотра видео прямо на сайте) + скачивание файлов. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон). Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42 Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть) Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
на сайте на главной и в Наша история описание объектов состоит из большого фото и под ним лента из маленьких . Реализовано сейчас на плагине Master Slider здесь и нужна ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать АДАПТИВНУЮ тему для wordpress по заранее подготовленной картинке. Есть скриншот походего дизайна как хотели бы видеть наш сайт мы, есть существующий сайт biz-invest.pro/. Нужно сделать тему которая бы хорошо смотрелась и на смартфонах и ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на неткате, на нём есть модуль для формирования фида для Я.Маркета. Задача через этот модуль сформировать фид на 1 любую категорию и сделать скриншоты, как его настроить. Укажите стоимостьСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Всем привет, срочно нужна помощь 1. обновить опен карт с 1.5 до 2.3 - в магазине есть товары, но сам магазин не рабочий 2. поставить тему - купленнная ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад