Создать блог на WP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок246 просмотров

Нужно будет создать блог на WP

Как такового ТЗ нет - все будет обсуждаться в процессе по скайпу. Но и сложного отже ничего нет, нужно будет подобрать адаптивный бесплатный шаблон бизнес-тематики и настроить и подверстать его.

При настройке нужно будет использовать фирменные шрифты и цвета.

Чтоб поиск работал - самый обычный блог в общем, можно его наполнить шаблонными статьями lorem ipsum.

В заявке указывайте адекватные сроки. По сути на это больше 2-х дней не должно уйти. А также варианты шаблонов open source.

WordPress
8 лет назад
seoglazov
Лариса 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Очень довольна! Работа была выполнена раньше срока и все четко и хорошо, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Ларисой! Полное доверие и доброжелательность в работе, оплата и утверждение - моментально!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад