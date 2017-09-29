Размножить сайт по городам

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок169 просмотров

Есть сайт на опенкарт, нужно на хостинге создать поддомены по городам (около 20 шт) скопировать сайт корректно переписать пути.

Желательно  внести изменения в пару предложений для указания текстом нужного города.

Opencart
8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров