Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить. Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново. На данный момент необходимо ...
Wordpress-разработчик для срочного переноса сайта
В наличии:
- Cайт на вордпрессе 4.8.2, плагином FG Drupal to Wordpress (с wpml) на него перенесена трехязычная база материалов с сайта на Drupal 7.
- При переносе все категории установились кастомными типами постов и\или таксономией.
- Языковые связи перенесены, но необходима их сверка.
- Первоначальный дамп базы друпала в наличии. Копия сайта друпала тоже.
- Целевой сайт WP с новой структурой разделов для материалов. На этот сайт нужно перенести материалы.
С чем мы столкнулись.
При переносе с wp на wp не происходит импорт картинок, видео или аудио, используемых в постах как featured image. Медиа, вставленные в тело материала отображаются верно. У одного из трех языков своя структура меню
Необходимо:
1. Конвертировать все материалы на дефолтные категории и теги с сохранением картинок и остальных медиа. Перенести на целевой сайт материалы или повторить все его настройки без переноса. Проверить работу настроек темы.
2. Сверка языковых связей, меню, wpml
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