Wordpress-разработчик для срочного переноса сайта

В наличии:

- Cайт на вордпрессе 4.8.2, плагином FG Drupal to Wordpress (с wpml) на него перенесена трехязычная база материалов с сайта на Drupal 7.

- При переносе все категории установились кастомными типами постов и\или таксономией.

- Языковые связи перенесены, но необходима их сверка.

- Первоначальный дамп базы друпала в наличии. Копия сайта друпала тоже.

- Целевой сайт WP с новой структурой разделов для материалов. На этот сайт нужно перенести материалы.

С чем мы столкнулись.

При переносе с wp на wp не происходит импорт картинок, видео или аудио, используемых в постах как featured image. Медиа, вставленные в тело материала отображаются верно. У одного из трех языков своя структура меню

Необходимо:

1. Конвертировать все материалы на дефолтные категории и теги с сохранением картинок и остальных медиа. Перенести на целевой сайт материалы или повторить все его настройки без переноса. Проверить работу настроек темы.

2. Сверка языковых связей, меню, wpml