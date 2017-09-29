Wordpress-разработчик для срочного переноса сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка163 просмотра

В наличии:  

- Cайт на вордпрессе 4.8.2, плагином FG Drupal to Wordpress (с wpml) на него перенесена трехязычная база материалов с сайта на Drupal 7. 

- При переносе все категории установились кастомными типами постов и\или таксономией. 

- Языковые связи перенесены, но необходима их сверка. 

- Первоначальный дамп базы друпала в наличии. Копия сайта друпала тоже.

- Целевой сайт WP с новой структурой разделов для материалов. На  этот сайт нужно перенести материалы.

С чем мы столкнулись. 

При переносе с wp на wp не происходит импорт картинок, видео или аудио, используемых в постах как featured image.  Медиа, вставленные в тело материала отображаются верно. У одного из трех языков своя структура меню

Необходимо:

1. Конвертировать все материалы на дефолтные категории и теги с сохранением картинок и остальных медиа. Перенести на целевой сайт материалы или повторить все его настройки без переноса. Проверить работу настроек темы. 

2. Сверка языковых связей, меню, wpml 

DrupalWordPress
8 лет назад
daoktar
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров