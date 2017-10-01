Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить. Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново. На данный момент необходимо ...
Нужно сделать партнерку на сайте на вордпрессе
Есть сайт на вордпресс, нужно решения для того, чтобы сделать партнерскую программу для тех, кто хочет на этом зарабатывать. То есть регистрируется, получает некую ссылку и распространяя ее - получает свой процент с онлайн-оплат.
Приветствуются решения как сторонних сервисов, так и самопис.
Заявки фрилансеров
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