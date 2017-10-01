Нужно сделать партнерку на сайте на вордпрессе

Есть сайт на вордпресс, нужно решения для того, чтобы сделать партнерскую программу для тех, кто хочет на этом зарабатывать. То есть регистрируется, получает некую ссылку и распространяя ее - получает свой процент с онлайн-оплат.

Приветствуются решения как сторонних сервисов, так и самопис.