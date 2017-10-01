Нужно сделать партнерку на сайте на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок196 просмотров

Есть сайт на вордпресс, нужно решения для того, чтобы сделать партнерскую программу для тех, кто хочет на этом зарабатывать. То есть регистрируется, получает некую ссылку и распространяя ее - получает свой процент с онлайн-оплат.

Приветствуются решения как сторонних сервисов, так и самопис.

WordPress
8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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