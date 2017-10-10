Перенести html сайт на joomla

Требуется качественно перенести сайт женскийсалон точка рф на joomla (создать шаблон), чтобы все разделы остались + в шапке сайта чтобы было плавающее меню при прокрутке сайта вниз. В этом меню все как на картине. Номер должен быть кликабельной ссылкой для звонка. Нарисованная трубка - это кнопка в gif http://promobeget.ru/images/callback.gif при нажатии на которую должна открываться красивая форма по центру обратной связи отправляющая контакт (только номер телефона) на указанную почту.

Исходники есть в Adobe Muse

В форме телефон и время звонка. Причем, обязательный только телефон.

Заголовок: "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ"

Текст: "Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним Вам в рабочее время в течение нескольких минут"

Вид: http://prntscr.com/grtsoj

Пишите примерную стоимость и срок.