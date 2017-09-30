Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
Синхронизация 1с с опенкарт
Необходимо синхронизировать 1с 8.3 с opencart 2.3. Магазин работает, запущен. 1с установлена, работает.
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