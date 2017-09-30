Синхронизация 1с с опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки157 просмотров

Необходимо синхронизировать 1с 8.3 с opencart 2.3. Магазин работает, запущен. 1с установлена, работает. 

Opencart
8 лет назад
guest_15067870728107
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров