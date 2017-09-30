Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки197 просмотров

Нужен спец по Joomla. Нужно доработать сайт. Полную информацию кину в личку. Оставляйте сразу свой скайп.

Joomla
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров