Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
Доработка сайта на Joomla
Нужен спец по Joomla. Нужно доработать сайт. Полную информацию кину в личку. Оставляйте сразу свой скайп.
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