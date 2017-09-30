Перенести интернет-магазин с Opencart на Magento

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Закрыт3 заявки311 просмотров

Необходимо перенести и настроить магазин iamreefer.com , работающий под управлением OpenCart 2 на Magento.

Основные требования

1) Создать и настроить магазин на Magento 

2) перенести товары с магазина iamreefer.com

3) сохранить 3х языковую локализацию

4) Платежная система подключается через APi ( есть для magento)

5) Установить дополнительные модули : доставка , маркетинг 

6) сопровождать магазин

7) помочь в освоении Magento ( админ.часть)

MagentoOpencart
8 лет назад
akvarija
Андрей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jaguarcity
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$800
60 дней
Дабы долго не расписывать в красках все этапу "сотрудничества" . Подведу просто итог и выскажу своем мнение. 1) Проект не готов и на 50 % по прошествию 11 месяцев, вместо 2 заявленных. 2) Выплачено 900 USD. Которые исполнитель "вытягивал" под разными предлогами. 3) Отказались от продолжения сотрудничества, тк устали от постоянных "завтраков" и нашли другого исполнителя. 4) Не понравилось, что исполнитель подменяет "понятия" . То есть, например : " Я не виноват, что тема "кривая" и мне приходится все время ее править, причем бесплатно. Давайте я Вам тему сам напишу за деньги ))). Хотя, тема нами куплена официально и входит в ТОП-3 тем для Магенто, с постоянным обновлением. Справедливости нужно отметить, что один раз была смена темы, правда через полгода, после начала работы над проектом, когда сроки уже были нарушены. Также с нашей стороны было пожелание сделать тему "резиновой" для мониторов с разным размером экрана. Вот то, что с нашей стороны было в отклонениях от изначального ТЗ. Признаем. Хочется отметить, что исполнитель всегда выходил на связь по телефону или в скайпе. Что однозначно ему плюс. Тем не менее, впечатления от работы достаточно негативные, та как : "красиво стелет, да жестко спать" - очень все красиво говорит и рассказывает, но результат очень отличается от услышанного. Согласовывали, что если проект не будет реализован во время, исполнитель вернет сумму предоплаты. Тем не менее, после окончания сотрудничества и просьбы решить вопрос в предоплатой, по взаимной договоренности, получили полный отказ. Хочу дать один совет - всегда работайте через сейф. Да, немного дороже, но однозначно дешевле, в случае с подобными исполнителями и смотрите на результаты, как бы сладко Вам не рассказывали о своих преимуществах.

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jaguarcity
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад