Перенести интернет-магазин с Opencart на Magento

Дабы долго не расписывать в красках все этапу "сотрудничества" . Подведу просто итог и выскажу своем мнение. 1) Проект не готов и на 50 % по прошествию 11 месяцев, вместо 2 заявленных. 2) Выплачено 900 USD. Которые исполнитель "вытягивал" под разными предлогами. 3) Отказались от продолжения сотрудничества, тк устали от постоянных "завтраков" и нашли другого исполнителя. 4) Не понравилось, что исполнитель подменяет "понятия" . То есть, например : " Я не виноват, что тема "кривая" и мне приходится все время ее править, причем бесплатно. Давайте я Вам тему сам напишу за деньги ))). Хотя, тема нами куплена официально и входит в ТОП-3 тем для Магенто, с постоянным обновлением. Справедливости нужно отметить, что один раз была смена темы, правда через полгода, после начала работы над проектом, когда сроки уже были нарушены. Также с нашей стороны было пожелание сделать тему "резиновой" для мониторов с разным размером экрана. Вот то, что с нашей стороны было в отклонениях от изначального ТЗ. Признаем. Хочется отметить, что исполнитель всегда выходил на связь по телефону или в скайпе. Что однозначно ему плюс. Тем не менее, впечатления от работы достаточно негативные, та как : "красиво стелет, да жестко спать" - очень все красиво говорит и рассказывает, но результат очень отличается от услышанного. Согласовывали, что если проект не будет реализован во время, исполнитель вернет сумму предоплаты. Тем не менее, после окончания сотрудничества и просьбы решить вопрос в предоплатой, по взаимной договоренности, получили полный отказ. Хочу дать один совет - всегда работайте через сейф. Да, немного дороже, но однозначно дешевле, в случае с подобными исполнителями и смотрите на результаты, как бы сладко Вам не рассказывали о своих преимуществах.