Доработка вывода карточки товара на hostcms.

Веб студии нужен исполнитель проекта.

hostcms. Нужно в разделе сайта в категориях, для тех товаров, которые помечены в админке как "Комплект роликов в подарок" (галочкой, в админке уже реализовано) добавить ленту с надписью "Комплект роликов в подарок",

Основу ленты можно взять отсюда – prntscr.com/grkase /заменив текст, чтобы не делать с нуля.

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп