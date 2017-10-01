Веб студии нужен исполнитель проекта. Необходимо вывести значения плагина custom adverds blocks на странице категории и сделать выборку по выбранным значениям постов. Так же необходимо сделать возможность привязки различных значений к постам. Подробнее ...
Доработка вывода карточки товара на hostcms.
Веб студии нужен исполнитель проекта.
hostcms. Нужно в разделе сайта в категориях, для тех товаров, которые помечены в админке как "Комплект роликов в подарок" (галочкой, в админке уже реализовано) добавить ленту с надписью "Комплект роликов в подарок",
Основу ленты можно взять отсюда – prntscr.com/grkase /заменив текст, чтобы не делать с нуля.
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп
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