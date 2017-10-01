Доработка вывода карточки товара на hostcms.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки166 просмотров

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

hostcms. Нужно в разделе сайта в категориях, для тех товаров, которые помечены в админке как "Комплект роликов в подарок" (галочкой, в админке уже реализовано) добавить ленту с надписью "Комплект роликов в подарок", 

Основу ленты можно взять отсюда – prntscr.com/grkase /заменив текст, чтобы не делать с нуля. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров