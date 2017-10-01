Разработка фильтра постов на вордпрессе.

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Веб студии нужен исполнитель проекта.  

Необходимо вывести значения плагина custom adverds blocks на странице категории и сделать выборку по выбранным значениям постов. Так же необходимо сделать возможность привязки различных значений к постам.  

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

WordPress
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров