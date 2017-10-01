Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
Разработка фильтра постов на вордпрессе.
Веб студии нужен исполнитель проекта.
Необходимо вывести значения плагина custom adverds blocks на странице категории и сделать выборку по выбранным значениям постов. Так же необходимо сделать возможность привязки различных значений к постам.
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Установлен модуль Час Chatbro. В нем есть возможность, чтобы пользователь автоматически входил в чат после обычного входа на сайт. Есть инструкция - нужно прописать параметры: siteDomain (String) - Домен, на котором установлен чат. Обязательно ...Завершен8 лет назад
Протестировать сайт на уязвимость и получить доступ к базе данных. Движок сайта Drupal. Подробности в skype.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть исходники и бекапы проекта на wordpress. Требуется развернуть проект локально (под MAMP), поправить пути к статическим файлам и написать инструкцию по разворачиванию проекта на локалхосте (инструкция нужна для дизайнера).Завершен8 лет назад
Нужен спец по Joomla. Нужно доработать сайт. Полную информацию кину в личку. Оставляйте сразу свой скайп.Закрыт8 лет назад
Необходимо перенести и настроить магазин iamreefer.com , работающий под управлением OpenCart 2 на Magento. Основные требования 1) Создать и настроить магазин на Magento 2) перенести товары с магазина iamreefer.com 3) сохранить ...Закрыт8 лет назад
Необходимо синхронизировать 1с 8.3 с opencart 2.3. Магазин работает, запущен. 1с установлена, работает.Закрыт8 лет назад
Требуется качественно перенести сайт женскийсалон точка рф на joomla (создать шаблон), чтобы все разделы остались + в шапке сайта чтобы было плавающее меню при прокрутке сайта вниз. В этом меню все как на картине. Номер ...Завершен8 лет назад
Необходимо на сайте для Латвии (OpenCart 2.1.0.2 + Journal2), который в процессе разработки реализовать следующие задачи: 1) Настраиваемый НДС у товаров. Группы клиентов: незарегистрированный, зарегистрированный, оптовые. Если клиент зарегистрированный или незарегистрированный, тогда цены ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2
При попытке установить теги типа - система автоматом их удаляет. Данная проблема происходит не в редакторе.Закрыт8 лет назад