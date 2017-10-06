Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
JOOMLA - Чат Chatbro - автологин для зарегистрированных на сайте
Установлен модуль Час Chatbro. В нем есть возможность, чтобы пользователь автоматически входил в чат после обычного входа на сайт. Есть инструкция - нужно прописать параметры:
siteDomain (String) - Домен, на котором установлен чат. Обязательно передавать вместе с siteUserExternalId, если используется аутентификация через сайт (По умолчанию null).
siteUserExternalId (String) - Id пользователя на сайте установившем чат (По умолчанию null).
siteUserFullName (String) - Имя пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).
siteUserAvatarUrl (String) - Url аватара пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию случайное изображение).
siteUserProfileUrl (String) - Ссылка на профиль пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).
Я не смог найти куда их прописывать. Нужно найти файл, где необходимо прописать данные параметры и настроить их для сайта.
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