JOOMLA - Чат Chatbro - автологин для зарегистрированных на сайте

Установлен модуль Час Chatbro. В нем есть возможность, чтобы пользователь автоматически входил в чат после обычного входа на сайт. Есть инструкция - нужно прописать параметры:

siteDomain (String) - Домен, на котором установлен чат. Обязательно передавать вместе с siteUserExternalId, если используется аутентификация через сайт (По умолчанию null).

siteUserExternalId (String) - Id пользователя на сайте установившем чат (По умолчанию null).

siteUserFullName (String) - Имя пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).

siteUserAvatarUrl (String) - Url аватара пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию случайное изображение).

siteUserProfileUrl (String) - Ссылка на профиль пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).

Я не смог найти куда их прописывать. Нужно найти файл, где необходимо прописать данные параметры и настроить их для сайта.