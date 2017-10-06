JOOMLA - Чат Chatbro - автологин для зарегистрированных на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки215 просмотров

Установлен модуль Час Chatbro. В нем есть возможность, чтобы пользователь автоматически входил в чат после обычного входа на сайт. Есть инструкция - нужно прописать параметры:

siteDomain (String) - Домен, на котором установлен чат. Обязательно передавать вместе с siteUserExternalId, если используется аутентификация через сайт (По умолчанию null).

siteUserExternalId (String) - Id пользователя на сайте установившем чат (По умолчанию null).

siteUserFullName (String) - Имя пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).

siteUserAvatarUrl (String) - Url аватара пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию случайное изображение).

siteUserProfileUrl (String) - Ссылка на профиль пользователя на сайте установившем чат. Только при переданных siteDomain и siteUserExternalId (По умолчанию null).

Я не смог найти куда их прописывать. Нужно найти файл, где необходимо прописать данные параметры и настроить их для сайта.

Joomla
8 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Владимир помог разобраться в проблеме. Показал где находится код. Спасибо! Рекомендую!
Михаил отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оперативные ответы на уточняющие вопросы. Нет проблем с оплатой.

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад