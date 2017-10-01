Разработать фильтр постов на WordPress

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Необходимо вывести значения плагина custom adverds blocks на странице категории и сделать выборку по выбранным значениям постов. Так же необходимо сделать возможность привязки различных значений к постам.  

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WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров