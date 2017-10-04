Редакция сайта на платформе Wordpress

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Завершен7 заявок266 просмотров

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WordPress
8 лет назад
Lata8
42 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

krav_12
Влад 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
пояснения даны.
Работу выполнил в поставленный срок, но оплату так и не получил (кормила завтраками). Крайне не рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

krav_12
Влад 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад