krav_12

Влад krav_12

 
25 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание, доработка, поддержка веб-сайтов.

Занимаюсь программированием около 2-х лет, имею большой опыт в верстке, разработки клиентской и серверной части сайта. 

Ключевые навыки:

  • Верстка адаптивных сайтов с использованием Bootstrap и flex-box;
  • Разработка серверной части на PHP(Yii2, Symfony 4, Slim, Laravel, различные CMS)
  • Исправление ошибок и недоработок на ваших сайтах
PHPLaravelBootstrapYiiSymfony
Отзывы заказчиков
Lata8
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
5 баллов
6 лет назад
Редакция сайта на платформе Wordpress
пояснения даны.
Работу выполнил в поставленный срок, но оплату так и не получил (кормила завтраками). Крайне не рекомендую к сотрудничеству.
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