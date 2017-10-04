Создание, доработка, поддержка веб-сайтов.
Занимаюсь программированием около 2-х лет, имею большой опыт в верстке, разработки клиентской и серверной части сайта.
Ключевые навыки:
- Верстка адаптивных сайтов с использованием Bootstrap и flex-box;
- Разработка серверной части на PHP(Yii2, Symfony 4, Slim, Laravel, различные CMS)
- Исправление ошибок и недоработок на ваших сайтах
Отзывы заказчиков
$10
5 баллов
6 лет назад
пояснения даны.
Ответный отзыв
Работу выполнил в поставленный срок, но оплату так и не получил (кормила завтраками). Крайне не рекомендую к сотрудничеству.