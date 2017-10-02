Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Магазин имеет специфичные особенности, поэтому нужно также уметь работать с бакендом движка. Пишите только если есть работы на основе шоп-скрипта в портфолио.
Модуль WordPress
Вот что требуется:
1) Возможность редактирования/добавления/удаления статей WP (в нашем случае мероприятий).2) Необходимо сделать возможность приобретения билетов онлайн, с последующей отправкой непосредственно самого билета на почту.3) Интегрировать Ваш ресурс с ресурсом партнеров и отслеживать между друг другом кол-во проданных билетов.4) Подключение эквайринга Альфа Банка.5) древовидная структура создания разных мероприятий и расписаний к ним6) шорткод, для размещения конкретного (нескольких) расписаний на странице, в виджете и т.д.
Заявки фрилансеров
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