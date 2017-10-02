Нацепить верстку на Shop-Script (Webasyst)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7.

Магазин имеет специфичные особенности, поэтому нужно также уметь работать с бакендом движка.

Пишите только если есть работы на основе шоп-скрипта в портфолио.

Webasyst
8 лет назад
kanadezz
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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