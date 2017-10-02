Javascript расширение в google.chrome

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Закрыт2 заявки180 просмотров

Имеется уже написанное расширение в google.chrome на JavaScript 

Исходник открывается код можно редактировать 

Функции приложения: 

Это дополнение для пользования определенным сайтом – justclick.ru 

По сути приложение работает с таблицей которую выводит этот сайт 

По умолчанию в таблице нельзя сохранять данные (так Ее выводит этот сайт) 

А наше расширение добавляет в таблицу несколько полей которые можно заполнять и сохранять в них заметки  

Возникло нескольеко новых простых идей  

Подкрашивание строчек Таблицы в зависимости от значения определённых Ее ячейках  

И ещё одна такаяже 

Нужно оценить стоимость работ и дописать расширение 

Хотя бы примерную стоимость за 2 таких внедрения подкрашивания напишите уже сейчас  

Оплата поэтапно либо в конце

JavaScript
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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