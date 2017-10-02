Javascript расширение в google.chrome

Имеется уже написанное расширение в google.chrome на JavaScript

Исходник открывается код можно редактировать

Функции приложения:

Это дополнение для пользования определенным сайтом – justclick.ru

По сути приложение работает с таблицей которую выводит этот сайт

По умолчанию в таблице нельзя сохранять данные (так Ее выводит этот сайт)

А наше расширение добавляет в таблицу несколько полей которые можно заполнять и сохранять в них заметки

Возникло нескольеко новых простых идей

Подкрашивание строчек Таблицы в зависимости от значения определённых Ее ячейках

И ещё одна такаяже

Нужно оценить стоимость работ и дописать расширение

Хотя бы примерную стоимость за 2 таких внедрения подкрашивания напишите уже сейчас

Оплата поэтапно либо в конце