На CMS OpenCart с модулями Simple, Geo IP. Необходимо подключить и настроить систему доставок от следующик курьерских служб: СДЕК, Деловые линии, DPD, PikPoin, Shop-Logisticks, PonyExpress. От этик курьекрских служб нужно реальзовать ПВЗ и курьерскую доставку. ...
Javascript расширение в google.chrome
Имеется уже написанное расширение в google.chrome на JavaScript
Исходник открывается код можно редактировать
Функции приложения:
Это дополнение для пользования определенным сайтом – justclick.ru
По сути приложение работает с таблицей которую выводит этот сайт
По умолчанию в таблице нельзя сохранять данные (так Ее выводит этот сайт)
А наше расширение добавляет в таблицу несколько полей которые можно заполнять и сохранять в них заметки
Возникло нескольеко новых простых идей
Подкрашивание строчек Таблицы в зависимости от значения определённых Ее ячейках
И ещё одна такаяже
Нужно оценить стоимость работ и дописать расширение
Хотя бы примерную стоимость за 2 таких внедрения подкрашивания напишите уже сейчас
Оплата поэтапно либо в конце
Заявки фрилансеров
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