Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Магазин имеет специфичные особенности, поэтому нужно также уметь работать с бакендом движка. Пишите только если есть работы на основе шоп-скрипта в портфолио.
Верстка сайта на modx
Необходимо сверстать и полностью запустить сайт на основе готового дизайна. CMS - modx.
Подробности задание в файле с ТЗ: http://185.61.253.155:8000/d/c80cada328/
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