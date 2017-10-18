Верстка сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки236 просмотров

Необходимо сверстать и полностью запустить сайт на основе готового дизайна. CMS - modx.

Подробности задание в файле с ТЗ: http://185.61.253.155:8000/d/c80cada328/

MODX
8 лет назад
sethonline
Владимир 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$180
10 дней
Антон быстро, четко и качественно все сделал. Молодец!
Владимир подробно описал задачу, оплату производил вовремя. Совместной работой доволен, обязательно будем сотрудничать еще!

Заявки фрилансеров

rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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