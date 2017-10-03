Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script. Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.
Проделать несколько этапов в ERP-системе (CMS)
Добрый день, нам необходимо проделать следующие этапы в ERP-системе:
1. Майндмеп
2. Варфрейм
3. Интерактивные прототипы
Сколько это будет стоить и в какие сроки сможете выполнить?Есть ТЗ https://docs.google.com/document/d/1WJ1MZ7dUkHac2o2qDkkT2Kh031pm_zn9p1kB4BgPuK0/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $80
Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Магазин имеет специфичные особенности, поэтому нужно также уметь работать с бакендом движка. Пишите только если есть работы на основе шоп-скрипта в портфолио.Закрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно написать простейший пхп-скрипт: В шапке (и нескольких других областях сайта где есть телефон) – нужно менять номер телефона в зависимости от источника трафика для оценки звонков по рекламе; ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет-магазин на opencart, шаблон дефолтный. Нужно, чтобы была возможность выбора основного урла у карточки товара. Установлен seopro. Сейчас происходит так, перехожу site.com/category/category2/ дальше на странице товар, нажимаю на карточку товара и получается site.com/category/category2/product , а мне ...Закрыт8 лет назад
На сайте есть импорт - экспорт.... сейчас не работает - просит обновления на новую версию и дает ссылку. https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=17 необходимо установить и настроить - если это необходимо. Напишите сразу цену ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать и полностью запустить сайт на основе готового дизайна. CMS - modx. Подробности задание в файле с ТЗ: http://185.61.253.155:8000/d/c80cada328/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
В интернет-магазине пропало меню подкатегорий, необходимо разобраться.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот что требуется: 1) Возможность редактирования/добавления/удаления статей WP (в нашем случае мероприятий).2) Необходимо сделать возможность приобретения билетов онлайн, с последующей отправкой непосредственно самого билета на почту.3) Интегрировать Ваш ресурс с ресурсом партнеров и отслеживать ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется уже написанное расширение в google.chrome на JavaScript Исходник открывается код можно редактировать Функции приложения: Это дополнение для пользования определенным сайтом – justclick.ru По сути приложение работает с таблицей ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
На CMS OpenCart с модулями Simple, Geo IP. Необходимо подключить и настроить систему доставок от следующик курьерских служб: СДЕК, Деловые линии, DPD, PikPoin, Shop-Logisticks, PonyExpress. От этик курьекрских служб нужно реальзовать ПВЗ и курьерскую доставку. ...Закрыт8 лет назад