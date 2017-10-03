Настройка Opencart Version 3.0.1.2 (rs.1)

Интернет-магазин на opencart, шаблон дефолтный. Нужно, чтобы была возможность выбора основного урла у карточки товара. Установлен seopro. Сейчас происходит так, перехожу site.com/category/category2/ дальше на странице товар, нажимаю на карточку товара и получается site.com/category/category2/product , а мне нужно чтобы когда я нажимал на карточку в категории урл был такой site.com/brand/product, т.е. карточка цеплялась за производителя, товар лежал в каталоге по брендам, а хлебные крошки оставались /category/category2/

И второе, возможность менять хлебные крошки(убрать ссылку на себя) и h1.

Возможно сделать?