Настройка Opencart Version 3.0.1.2 (rs.1)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка139 просмотров

Интернет-магазин на opencart, шаблон дефолтный. Нужно, чтобы была возможность выбора основного урла у карточки товара. Установлен seopro. Сейчас происходит так, перехожу site.com/category/category2/ дальше на странице товар, нажимаю на карточку товара и получается site.com/category/category2/product , а мне нужно чтобы когда я нажимал на карточку в категории урл был такой site.com/brand/product, т.е. карточка цеплялась за производителя, товар лежал в каталоге по брендам, а хлебные крошки оставались /category/category2/

И второе, возможность менять хлебные крошки(убрать ссылку на себя) и h1.

Возможно сделать?

Opencart
8 лет назад
ink602
Андрей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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