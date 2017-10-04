Создание сайта на Wordpress И подогнать выбранный темплейт, внедрить контент, фото, лого
На МОдХ функционал для 1 страницы
Необходимо оперативно сделать возможность редактирования через админку двух блоков (внутренняя страница).
Админка МодХ
В поиске частного фрилансера, который умеет быстро работать по оптимальным условиям.
Страница: https://goo.gl/YG5JdT
Жду Ваши сроки и цены!
Выбранный исполнитель
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