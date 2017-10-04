На МОдХ функционал для 1 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки161 просмотр

Необходимо оперативно сделать возможность редактирования через админку двух блоков (внутренняя страница).

Админка МодХ

В поиске частного фрилансера, который умеет быстро работать по оптимальным условиям.

Страница: https://goo.gl/YG5JdT 

Жду Ваши сроки и цены!

8 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Было приятно работать с Олегом, оперативно и грамотно решил нашу задачу. Будем работать дальше. Рекомендую!
Спасибо Андрею за сотрудничество. Все четко без нареканий. Отлично поставленная задача, постоянное сопровождение. Моментальная оплата ).

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад