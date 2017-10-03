Правки на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки142 просмотра

Есть проект afriuni.com

у него есть правки по дизу ( в приложении )

нужно чтобы сайт отображался как на дизайне

в данный момент важно поправить страницу листингов университетов (listings)

https://yadi.sk/d/E6DLBuI03NSTEf

Предлагайте вашу цену

WordPress
8 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla - доработки по сайту

    Здравствуйте! Нужно спец по Joomla, необходимо сделать несколько доработок по сайту - перечень пожеланий в файле. Просьба ознакомиться и указать примерную цену за весь объем работ. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка Wordpress

    Необходимо доработать сайт, а именно: переделать главное меню, добавить функционал админки, создать новые страницы и т.д. Более подробное Тз кину в личку.

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • На МОдХ функционал для 1 страницы

    Необходимо оперативно сделать возможность редактирования через админку двух блоков (внутренняя страница). Админка МодХ В поиске частного фрилансера, который умеет быстро работать по оптимальным условиям. Страница: https://goo.gl/YG5JdT  Жду Ваши сроки ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проделать несколько этапов в ERP-системе (CMS)

    Добрый день, нам необходимо проделать следующие этапы в ERP-системе: 1. Майндмеп 2. Варфрейм 3. Интерактивные прототипы Сколько это будет стоить и в какие сроки сможете выполнить?Есть ТЗ https://docs.google.com/document/d/1WJ1MZ7dUkHac2o2qDkkT2Kh031pm_zn9p1kB4BgPuK0/edit

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менять номер телефона по источнику трафика на сайте wordpres

    Добрый день, уважаемые фрилансеры.   Нужно написать простейший пхп-скрипт:   В шапке (и нескольких других областях сайта где есть телефон) – нужно менять номер телефона в зависимости от источника трафика для оценки звонков по рекламе;   ...

    PHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка Opencart Version 3.0.1.2 (rs.1)

    Интернет-магазин на opencart, шаблон дефолтный. Нужно, чтобы была возможность выбора основного урла у карточки товара. Установлен seopro. Сейчас происходит так, перехожу site.com/category/category2/ дальше на странице товар, нажимаю на карточку товара и получается site.com/category/category2/product , а мне ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Export/Import с Opencart 2.3

    На сайте есть импорт - экспорт.... сейчас не работает - просит обновления на новую версию и дает ссылку. https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&amp;extension_id=17 необходимо установить и настроить - если это необходимо. Напишите сразу цену ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад