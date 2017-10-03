Joomla - доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте!

Нужно спец по Joomla, необходимо сделать несколько доработок по сайту - перечень пожеланий в файле.

Просьба ознакомиться и указать примерную цену за весь объем работ.

Спасибо.

Joomla
8 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров