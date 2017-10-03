Исправление ошибки, оптимизация вордпресс

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Ошибка ломающейся формы выбора (карточки товара) - надо починить К примеру - тут работает, все ок:

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl175

Товар падает после 5-7 секунд загрузки страницы (страница при падении находится в состоянии загрузки):

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl323

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl327

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl307

Имеется форма, но работает:

http://fcd.by/magazin/light/napolnyj-svetilnik-fl016-2

нужно исправить это  + будет еще ряд задач

нужен СПЕЦ с большой буквы, готовый работать быстро за разумные деньги (по договоренности)

WordPress
8 лет назад
sm943
50 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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