Исправление ошибки, оптимизация вордпресс

Ошибка ломающейся формы выбора (карточки товара) - надо починить К примеру - тут работает, все ок:

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl175

Товар падает после 5-7 секунд загрузки страницы (страница при падении находится в состоянии загрузки):

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl323

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl327

http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl307

Имеется форма, но работает:

http://fcd.by/magazin/light/napolnyj-svetilnik-fl016-2

нужно исправить это + будет еще ряд задач

нужен СПЕЦ с большой буквы, готовый работать быстро за разумные деньги (по договоренности)