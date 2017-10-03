Верстка / натяжка wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок221 просмотр

Есть существующий сайт услуг на wordpress.

Требуется из готовых макетов PSD переверстать существующий проект,  возможна, как частичная переделка проекта, так и верстка/натяжка с нуля. +- настройка и отладка компонентов (слайдеры / формы обратной связи / заказать звонок и т.д.)

Подробное т.з. предоставлю, макеты покажу.

Пишите примерную стоимость и сроки, сайт в целом обычный, адаптивный, информационный.

WordPress
8 лет назад
AbsolutMarketing
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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