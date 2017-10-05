Техническая помощь по сайту на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки162 просмотра

Обновить вордпресс и плагины, обновить Visual Composer. Поменять видео в шапке сайта. И после этого - продублировать сайт на том же хостинге на другом домене (а из дубля мы сами сделаем англоязычную версию).

500 руб.

WordPress
8 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$9
1 день
Очень толковый исполнитель! Все сделал быстро, качественно. Сам во всем разобрался. Рекомендую! Очень ценно, когда человеку не нужно объяснять по 10 раз.
Все прошло на отлично! Была предоставлена вся исчерпывающая информация для работы. Оплата быстрая и удобная.

Заявки фрилансеров

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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