Здравствуйте! 1) На сайте optdvor_kz, при переходе на город Алматы, не работает фильтр при выборе "Производителя". Выходит ошибка что запрашиваемая страница не найдена. 2) В мобильной версии сайта, также при переходе на город ...
Опытный программист на 1С Битрикс для разработки сайта
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