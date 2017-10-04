Простая работа на опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно перенести шаблон корзины с сайта разработчика на рабочий домен и немного настроить модуль СДЭК, чтобы считал доставку.

Opencart
8 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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