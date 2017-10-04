Перенос данных с одного поддомена на другой (вордпресс)

У нас дваподдомена основного сайта, первый www.tst.tneu.ru, второй www.ddd.tneu.ru На них находится архив материалов (около 17 000 постов),часть материалов обработана, часть нет. Нужно перебросить все записи из одного

поддомена в другой, так, чтобы структура категорий и подкатегорий не нарушилась

и чтобы посты корректно перенеслись.