Перенос данных с одного поддомена на другой (вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок138 просмотров

У нас дваподдомена основного сайта, первый www.tst.tneu.ru, второй www.ddd.tneu.ru На них находится архив материалов (около 17 000 постов),часть материалов обработана, часть нет. Нужно перебросить все записи из одного

поддомена в другой, так, чтобы структура категорий и подкатегорий не нарушилась

и чтобы посты корректно перенеслись. 

WordPress
8 лет назад
nvpminsk
Николай 
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров