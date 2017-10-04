Сайт https://www.artimage-don.ru, нужно при поиске по артикулу, например, 51275 добавить в результаты поиска фото товара.
Перенос данных с одного поддомена на другой (вордпресс)
У нас дваподдомена основного сайта, первый www.tst.tneu.ru, второй www.ddd.tneu.ru На них находится архив материалов (около 17 000 постов),часть материалов обработана, часть нет. Нужно перебросить все записи из одного
поддомена в другой, так, чтобы структура категорий и подкатегорий не нарушилась
и чтобы посты корректно перенеслись.
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