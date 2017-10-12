Специалист по опенкарту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки171 просмотр

Есть им на опенкарта 1.5, там перестала работать отправка почты, смотрели разные спецы, починить не могут...

нужно либо переустановить опенкарт либо починить почту.

пишите ваши расценки и наличие свободного времени

если все ок, то есть ещё проект с опенкартом.

Opencart
8 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$17
2 дня
сделал все четко быстро оперативно
Всегда на связи, понятная постановка задач, оплата тоже без каких-либо проблем. Буду рад поработать ещё.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад