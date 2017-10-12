Специалист по опенкарту

Есть им на опенкарта 1.5, там перестала работать отправка почты, смотрели разные спецы, починить не могут...

нужно либо переустановить опенкарт либо починить почту.

пишите ваши расценки и наличие свободного времени

если все ок, то есть ещё проект с опенкартом.