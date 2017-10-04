Перенести сайты 2 шт один на WP, сайт 2 на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок131 просмотр

Есть два сайта оба на wix

1. Сайт визитка 10 страниц перенести на WP + подключить Яндекс кассу

Цена и сроки ? 

2. Сайт  ИМ на wix 40 страниц перенести на опенкар  + подключить Яндекс кассу

Цена и сроки ?

OpencartWixWordPress
8 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров