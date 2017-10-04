Информационный сайт WordPress

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок112 просмотров

Установить и распаковать информационный сайт на WordPress 

Шаблон используем: http://wopethemes.com/demo/mega2/home-business/ 

Структура сайта: главная + 6 текстовых страниц 

Тз кандидату.

WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров