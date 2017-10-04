Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Информационный сайт WordPress
Установить и распаковать информационный сайт на WordPress
Шаблон используем: http://wopethemes.com/demo/mega2/home-business/
Структура сайта: главная + 6 текстовых страниц
Тз кандидату.
Заявки фрилансеров
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