Бекенд интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Ищем толкового специалиста для реализации бекенда интернет-магазина.

Верста полностью готова, нужно натянуть на OpenCart.

Настройка интеграции с 1С и Unisender, полное ТЗ предоставлю по запросу. 

Opencart
8 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров