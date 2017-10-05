Нужен специалист по CRM Битрикс 24

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной компанией: г. Волгоград или самовывоз со склада: г. Волгоград. В общем есть несколько таких полей,  показываться в форме счета и предложения должно то, которое заполнено.  Плюс нам еще нужны будут доработки по CRM Битрикс24: смс, отправка почты храмает, поправить интеграцию с сайтом и другие вопросы, все никак не можем запустить и отдать менеджерам в помощь.

8 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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