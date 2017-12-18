Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Прикрутить верстку к prestashop
Приветствую, коллеги. Надо прикрутить верстку к работающему магазину с текущими товарами, но с изменением структуры. + небольшие правки в админке.
Верстка https://goo.gl/4by48M
Текущий сайт https://goo.gl/3xk56i
Жду от примерной цены и сроков. Ссылку на тз в эксель отправлю в личку, если надо по скайпу обговорим детали.
Выбранный исполнитель
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