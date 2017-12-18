Прикрутить верстку к prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок412 просмотров

Приветствую, коллеги. Надо прикрутить верстку к работающему магазину с текущими товарами, но с изменением структуры.  + небольшие правки в админке. 

Верстка https://goo.gl/4by48M

Текущий сайт https://goo.gl/3xk56i

Жду от примерной цены и сроков. Ссылку на тз в эксель отправлю в личку, если надо по скайпу обговорим детали.

PrestaShop
8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Belena27089
Елена 
53 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$261
14 дней
Искал конкретного специалиста со специализацией именно на престошопе, это не такая уж и простая задача, как оказалось. Работа выполнена на 5+. Елена по ходу давала много правильных советов т.к. обладает большим опытом по престошопу. Однозначно рекомендую!
Опыт сотрудничества достаточно положительный. Тз проработанное и адекватное. Максим идёт на компромиссы, деньги выплачивает без проблем.

Заявки фрилансеров

Belena27089
Елена 
53 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад