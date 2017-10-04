Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Оптимизация сайта т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет cms Bitri
Оптимизация сайта т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет cms Bitrix
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Делаю сайт на Вордпресс, встретился с такой ситуацией, когда в одном браузере (Мозила), не корректно с смещениями отображается сайт. А, на остальных с какими я работаю все нормально (Опера, Хром).Закрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется решить проблему с автоматической нумерацией артикулов товара. 1. Задваивается один и тот же артикул (например, добавляю новый товар, он появляется в разделе "Новые поступления" под артикулом №186 - при добавлении ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Требуются доработки по сайту на платформе HostCms 6 ссылка на сайт: santorg-online.ru/ Список доработок, прикрепил файлом. Рассматриваются только предложения с ценой и сроком. Возможно оплата за каждую задачу ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на WP. Но не все работает. Нужно провести анализ возможностей шаблона, что можно сделать на нем, а что все же нет, и доработать сайт. Можно делать мелкими этапами, дискретно, решать конкретные вопросы. Детали – ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Wordpress. Нужно решить ряд небольших работ: 1. Установить пиксель Вконтакте на сайт 2. Настроить СМС на заказ по платежной системе. Сейчас приходит смс только на заказ, но если клиент оплачиывает ...Закрыт7 лет назад
Установить и распаковать информационный сайт на WordPress Шаблон используем: http://wopethemes.com/demo/mega2/home-business/ Структура сайта: главная + 6 текстовых страниц Тз кандидату.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем толкового специалиста для реализации бекенда интернет-магазина. Верста полностью готова, нужно натянуть на OpenCart. Настройка интеграции с 1С и Unisender, полное ТЗ предоставлю по запросу.Закрыт8 лет назад
- $5
1. Убрать позиции, которых нет в наличии, из выдачи поиска и показа в категориях (оставив доступными по ссылке). 2. Убрать плашки "В наличии", "Нет в наличии" отображаемые на фото товара в категориях и поиске.Завершен8 лет назад
Есть им на опенкарта 1.5, там перестала работать отправка почты, смотрели разные спецы, починить не могут... нужно либо переустановить опенкарт либо починить почту. пишите ваши расценки и наличие свободного времени если все ...Завершен8 лет назад