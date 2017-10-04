Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Доработки сайта на HostCms
Добрый день.
Требуются доработки по сайту на платформе HostCms 6
ссылка на сайт: santorg-online.ru/
Список доработок, прикрепил файлом.
Рассматриваются только предложения с ценой и сроком.
Возможно оплата за каждую задачу отдельно и так же оплата по часам. Просьба, если оплата по часам, то писать стоимость часа.
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