Доработки сайта на HostCms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день.  

Требуются доработки по сайту на платформе HostCms 6 

ссылка на сайт: santorg-online.ru/

Список доработок, прикрепил файлом.  

Рассматриваются только предложения с ценой и сроком.​​

Возможно оплата за каждую задачу отдельно и так же оплата по часам. Просьба, если оплата по часам, то писать стоимость часа.

8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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