Артикулы в Opencart Version 2.0.3.1

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок153 просмотра

Добрый день!

Требуется решить проблему с автоматической нумерацией артикулов товара.

1. Задваивается один и тот же артикул (например, добавляю новый товар, он появляется в разделе "Новые поступления" под артикулом №186 - при добавлении следующего нового товара, опять ставит номер 186, а последующий считает согласно порядковому номеру - 187).

2. При копировании товара номер артикула не проставляется - необходимо, чтобы проставлялся согласно порядковой нумерации автоматически.

Допускается два варианта решения вопроса:

1. Поиск и устранение существующей ошибки.

2. Снести все артикулы и сделать автоматическую нумерацию артикулов заново (при этом все загруженные товары должны быть отнумерованы автоматически).

Сайт: www.pinxgallery.ru

Opencart
8 лет назад
pinxgallery
Марина 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Оперативно, без лишних вопросов и дополнительных условий! Определился со стоимостью работы заранее, что указывает на то, что он знает свое дело. Была проблема с артикулами в opencart - проблема решена!
Задача была поставлена максимально ясно, оплата сразу по факту выполнения.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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