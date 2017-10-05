Артикулы в Opencart Version 2.0.3.1

Добрый день!

Требуется решить проблему с автоматической нумерацией артикулов товара.

1. Задваивается один и тот же артикул (например, добавляю новый товар, он появляется в разделе "Новые поступления" под артикулом №186 - при добавлении следующего нового товара, опять ставит номер 186, а последующий считает согласно порядковому номеру - 187).

2. При копировании товара номер артикула не проставляется - необходимо, чтобы проставлялся согласно порядковой нумерации автоматически.

Допускается два варианта решения вопроса:

1. Поиск и устранение существующей ошибки.

2. Снести все артикулы и сделать автоматическую нумерацию артикулов заново (при этом все загруженные товары должны быть отнумерованы автоматически).

Сайт: www.pinxgallery.ru