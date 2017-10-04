CMS Bitrix добавить на страницу сайта меню

Нужно на странице сайта

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1177/7484023693.jpg

Вывести меню по прототипу

https://app.moqups.com/[email protected]/XgeLRnixr1/view/page/aa9df7b72

Задачи:

1. Передвинуть логотип университета в левый край

2. Создать меню, в котором будут следующие вкладки:

а) Состав - эта вкладка должна открывать таблицу игроков, которая появляется по умолчанию при открытии страницы

б) О команде - эта вкладка должна открывать страницу о команде, т.е. как показано на прототипе, слева должно открыться изображение команды, а с права видео о команде, ниже описание, под описанием коментарии

в) Новости - это произвольная ссылка

г) Расписание - эта вкладка должна открывать ссылку на страницу сайта расписание

д) Коментарии - это вкладка должна быть якорной ссылкой к коментариям во вкладке "О команде"