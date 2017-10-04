Drupal 7 Commerce не высылает письма о заказе

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Drupal 7 Commerce не высылает письма о заказе.

Движок коммерса перестал высылать письма о заказах админу и заказчику.

Письма по восстановлению учетной записи приходят. Надо посмотреть.

Drupal
8 лет назад
kirill_shoshin
Шошин 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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