Анализ оптимизация надстройка Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок124 просмотра

Сайт на joomle 

На сайт будет вливаться трафик и его нужно подготовить, с сайтом не делали ни чего более 2 лет. 

1. Анализ  

2. Рекомендации и ТЗ 

3. Формирование заданий и сроки выполнения  

4. Бюджетирование 

5. Запуск работ

Оплата поэтапно либо в конце

Joomla
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров