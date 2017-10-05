Приветствую, коллеги. Надо прикрутить верстку к работающему магазину с текущими товарами, но с изменением структуры. + небольшие правки в админке. Верстка https://goo.gl/4by48M Текущий сайт https://goo.gl/3xk56i Жду от примерной цены и сроков. ...
Анализ оптимизация надстройка Joomla
Сайт на joomle
На сайт будет вливаться трафик и его нужно подготовить, с сайтом не делали ни чего более 2 лет.
1. Анализ
2. Рекомендации и ТЗ
3. Формирование заданий и сроки выполнения
4. Бюджетирование
5. Запуск работ
Оплата поэтапно либо в конце
Заявки фрилансеров
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