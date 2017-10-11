Программист Opencart 2

Добрый день!

Необходимо сделать доработки сайта

Postelvdom.ru

1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net

2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru

3) Сделать всплывающие окна, как на sheltermarket.ru справа внизу.

4) Сделать возможность указывания старой цены со скидкой, по аналогии, как на sheltermarket.ru в товарах.

5) Сделать закрепленную область снизу, по аналогии, как на gresstime.ru внизу.

Задавайте любые вопросы!

Спасибо!