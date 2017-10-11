Программист Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок301 просмотр

Добрый день!

Необходимо сделать доработки сайта 

Postelvdom.ru

1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 

2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru

3) Сделать всплывающие окна, как на sheltermarket.ru справа внизу.

4) Сделать возможность указывания старой цены со скидкой, по аналогии, как на  sheltermarket.ru в товарах.

5) Сделать закрепленную область снизу, по аналогии, как на gresstime.ru внизу.

Задавайте любые вопросы!

Спасибо!

Opencart
8 лет назад
3597241
Илья 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров