Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...
Битрикс программирование задача в приложение
Битрикс программирование задача в приложение
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